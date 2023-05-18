والدة كريستيانو رونالدو تعلق على استعمالها السحر للتفريق بين ابنها وصديقته

علقت والدة اللاعب كريستيانو رونالدو على شائعة استعمالها السحر للتفريق بين ابنها وصديقته.

وعرضت قناة “العربية” الإخبارية تقريرا أفاد بأن والدة كريستيانو أعلنت لجوءها للقانون ضد الشائعات التي نشرتها وسائل إعلام برتغالية.

وقالت على حسابها على “إنستجرام”، إن هناك صحيفة معروفة تستخدم اسم عائلتها للترويج لنفسها، فبحسب تقارير هذه الصحف، فإن والدة رونالدو ليست معجبة بجورجينا وترغب في حدوث الانفصال بينهما، لذلك لجأت للسحر والشعوذة لتحقيق هذه الغاية.

وأفاد التقرير بأن دوليريس، والدة كريستيانو، تنفي تدخلها في علاقة رونالدو بجورجينا المستمرة منذ عام 2016، وتنفي وجود أي خلافات بينهما، مؤكدة أن ما يتم تداوله منذ أيام عن انفصالهما مجرد شائعات.