إجراء عاجل من الخزانة الأمريكية بسبب تداعيات العقوبات المفروضة

ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، أن وزارة الخزانة الأمريكية، عينت خبيرين اقتصاديين ليدرسوا العواقب المحتملة للعقوبات المفروضة.

وقالت “بلومبرج”، في تقرير لها، "عينت وزارة الخزانة الأمريكية خبيرين اقتصاديين لدراسة العواقب غير المقصودة للعقوبات”.

وأضافت: “ستدرس وحدة التحليل الاقتصادي للعقوبات الأضرار الجانبية للعقوبات قبل وبعد تطبيقها، من أجل فهم ما إذا كانت هناك حاجة لتعديلها”.

وأوضحت “بلومبرج”، أن “راشيل لينجاس، التي عملت سابقًا كخبير اقتصادي في صندوق النقد الدولي، ستكون كبيرة الاقتصاديين في مجال العقوبات. وستكون نائبها لينا بهاتناجار، المسؤولة في وزارة الخزانة التي عملت على السياسة الأمريكية تجاه آسيا”.

وقالت الوكالة الأمريكية، إن “وزارة الخزانة تنتظر أيضا تعيين موظفين جدد”.

وبحسب ما ورد، يجادل بعض الباحثين بأن العقوبات تُساء استخدامها، ويصعب إدارتها ويكاد يكون من المستحيل رفعها بمجرد فرضها.