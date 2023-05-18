إطلاق ورش عمل حول سُبل مكافحة الهجرة غير الشرعية بدمياط

أطلقت محافظة دمياط ، ورش عمل حول سُبل مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتى استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية ، حيث نُفذت بالتعاون بين وحدة حقوق الإنسان بمحافظة دمياط و اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنظمة اليونسيف.

وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وشارك خلالها عدد كبير من ممثلى الجهات المعنية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتضامن الاجتماعي و مختص مبادرة مشروعك وأيضًا ممثلى الجمعيات الأهلية.

هذا وتأتي تلك المبادرة تماشيًا مع جهود الدولة نحو مكافحة هذه الظاهرة ، والدور الكبير الذى تقوم به لحشد جهود جميع الجهات من أجل تعزيز التوعية الموجهة للشباب وأسرهم بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، و وفقًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية " ٢٠٢٦/٢٠١٦" وخطة العمل الوطنية المنبثقة منها " ٢٠٢٣/٢٠٢١".