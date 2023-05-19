بتكلفة 22 مليون جنية.. رصف 5 شوارع حيوية والمتفرعات بالبدرشين في الجيزة

تواصل محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعددِ من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .



وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة البدرشين في انجاز مشروعات الخطه و رصف وتطوير عدد ٥ شوارع حيوية بتكلفة ٢٢ مليون جنيه وبأطوال إجمالية تصل الي ٤.٧ كم .

وأشار محافظ الجيزة أن الشوارع التي تم تطويرها شملت رصف وتطوير شارع الجمهورية بمتفرعاته بطول ١كم وبعرض حوالى ١٤م ، ورصف وتطوير شارع صيدناوى بمتفرعاته بطول ٩٠٠ م بعرض متوسط ١٢ م .



واضاف محافظ الجيزة انه تم رصف وتطوير شارع عمرو بن العاص (شارع مستشفى البدرشين ) بمتفرعاته بطول ١ كم بعرض متوسط ١٢ م ، ورصف وتطوير شارع المنتزه ( شارع الإدارة الصحية) بطول ٤٠٠م بعرض متوسط ١٠ م ، بالإضافة إلي استكمال أعمال رصف شارع عباس عنانى بطول١٤٠٠م بعرض متوسط ١٨ م .



وأكد اللواء أحمد راشد ان الاعمال شملت رصف طبقة الطريق وانشاء أرصفة للمشاة ودعم الطريق بأعمدة الإنارة و مراجعة خطوط التنظيم وإزالة كافة التعديات الموجودة بالطرق للإستفادة من توسعة الشوارع وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة .

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