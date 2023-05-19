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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 22 مليون جنية.. رصف 5 شوارع حيوية والمتفرعات بالبدرشين في الجيزة

رصف شارع
رصف شارع

تواصل محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعددِ من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .


وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة البدرشين في انجاز مشروعات الخطه و رصف وتطوير عدد  ٥ شوارع حيوية بتكلفة ٢٢ مليون جنيه وبأطوال إجمالية تصل الي ٤.٧ كم  .
وأشار محافظ الجيزة أن الشوارع التي تم تطويرها شملت رصف وتطوير شارع الجمهورية بمتفرعاته بطول ١كم  وبعرض حوالى ١٤م ، ورصف وتطوير شارع صيدناوى بمتفرعاته بطول ٩٠٠ م بعرض متوسط ١٢ م .


واضاف محافظ الجيزة انه تم رصف وتطوير شارع عمرو بن العاص (شارع مستشفى البدرشين ) بمتفرعاته بطول ١ كم بعرض متوسط ١٢ م ، ورصف وتطوير شارع المنتزه ( شارع الإدارة الصحية) بطول ٤٠٠م بعرض متوسط ١٠ م ، بالإضافة إلي  استكمال أعمال رصف شارع عباس عنانى بطول١٤٠٠م بعرض متوسط ١٨ م .


وأكد اللواء أحمد راشد ان الاعمال شملت رصف طبقة الطريق وانشاء أرصفة للمشاة  ودعم الطريق بأعمدة الإنارة و مراجعة خطوط التنظيم وإزالة كافة التعديات الموجودة بالطرق  للإستفادة من توسعة الشوارع وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة .

 

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