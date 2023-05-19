عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على هامش حضوره البطولة العربية والأفريقية للترايثلون.. صبحي يتفقد مضمار الهجن الدولي

اشرف صبحي يتفقد الهجن
اشرف صبحي يتفقد الهجن

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مضمار الهجن والفروسية الدولي بشرم الشيخ، اليوم الجمعة، لتفقد أعمال التطوير المستمرة بالمضمار، على هامش إقامة البطولة العربية والافريقية للترايثلون، خلال الفترة من (19-21) مايو الجاري، بشرم الشيخ.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن مضمار الهجن الدولي يعد من أبرز الإنجازات الرياضية على المستوي الانشائي التي تحققت في مصر؛ وفق أحدث المعايير الدولية، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية برياضة الهجن والتي تُعد موروثاً شعبياً بمحافظة جنوب سيناء وعربياً، بما يسهم في المحافظة على ممارسة اللعبة بشكل وأسلوب احترافي، ويدعم قطاع السياحة الرياضية.

أشار "صبحي" إلى أهمية رياضة الهجن لدى أهل سيناء، مؤكدا أنه يمثل تراثا يحظى باحترام كبير لديهم، وله مردود إيجابي كبير على الصعيدين المعنوي والمادي، مشيراً إلي أن استضافة المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضه الهجن والتراث خير دليل علي مكانة مصر علي المستوي العربي في استضافة العديد من الفعاليات وعلي رأسها الفعاليات ذات الموروثات العربية.

ويقام علي هامش البطولة دورة حكام دولية ينظمها الاتحاد الدولي للترايثلون.

رافق الوزير خلال تفقده للمضمار اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية الأوكسا ورئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للترايثلون، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، ومجلس إدارة الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي أشرف محمود، محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء

 

FB_IMG_1684488392688
FB_IMG_1684488392688
FB_IMG_1684488382477
FB_IMG_1684488382477
FB_IMG_1684488378064
FB_IMG_1684488378064
FB_IMG_1684488373022
FB_IMG_1684488373022
FB_IMG_1684488366017
FB_IMG_1684488366017
أشرف صبحي يتفقد الهجن شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

أول تعليق من باسم ياخور على أنباء تهديده بالقتل والاختطاف

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

وفاة شقيقة الفنانة آثار الحكيم

جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية| الأهلي البريمو.. الزمالك في الصورة رغم الخروج.. وهذه مكافأة فيوتشر وبيراميدز

ترشيحاتنا

شاهد| ولي العهد السعودي يستقبل قادة الدول في مقر انعقاد القمة العربية بـ جدة

أبرزها أون تايم سبورت.. تردد القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي والترجي

تفاصيل مسودة البيان الختامي للقمة العربية الـ 32 بـ جدة

50 مترًا تحت الأرض| هنا سيختبئ الرئيس الروسي من الحرب النووية.. تفاصيل

شاهد.. وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية في جدة

خطيب الجمعة بالحسين: الجزاء من جنس العمل من سنن الله الكونية الشاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأمراض مرتبطة بالصداع| تفاصيل غير متوقعة

تنظف الجسم وتجعله بصحة جيدة.. أطعمة للتخلص من الأملاح

سعر فستان إليسا في جدة يثير الجدل| رقم خرافي

للبنات فقط.. عادة خاطئة في مستحضرات التجميل تصيبك بالأمراض

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ