على هامش حضوره البطولة العربية والأفريقية للترايثلون.. صبحي يتفقد مضمار الهجن الدولي

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مضمار الهجن والفروسية الدولي بشرم الشيخ، اليوم الجمعة، لتفقد أعمال التطوير المستمرة بالمضمار، على هامش إقامة البطولة العربية والافريقية للترايثلون، خلال الفترة من (19-21) مايو الجاري، بشرم الشيخ.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن مضمار الهجن الدولي يعد من أبرز الإنجازات الرياضية على المستوي الانشائي التي تحققت في مصر؛ وفق أحدث المعايير الدولية، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية برياضة الهجن والتي تُعد موروثاً شعبياً بمحافظة جنوب سيناء وعربياً، بما يسهم في المحافظة على ممارسة اللعبة بشكل وأسلوب احترافي، ويدعم قطاع السياحة الرياضية.

أشار "صبحي" إلى أهمية رياضة الهجن لدى أهل سيناء، مؤكدا أنه يمثل تراثا يحظى باحترام كبير لديهم، وله مردود إيجابي كبير على الصعيدين المعنوي والمادي، مشيراً إلي أن استضافة المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضه الهجن والتراث خير دليل علي مكانة مصر علي المستوي العربي في استضافة العديد من الفعاليات وعلي رأسها الفعاليات ذات الموروثات العربية.

ويقام علي هامش البطولة دورة حكام دولية ينظمها الاتحاد الدولي للترايثلون.

رافق الوزير خلال تفقده للمضمار اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية الأوكسا ورئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للترايثلون، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، ومجلس إدارة الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي أشرف محمود، محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء

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