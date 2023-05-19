الأحد.. انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض (حملة ما بعد المحاصيل الشتوية) موسم 2023 يوم الأحد القادم 21 مايو الجاري ذلك بعد انتهاء موسم المحاصيل الشتوية

حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع بسبب قدرتها على التكاثر السريع.



وأكد محافظ أسيوط إنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجمعيات والإدارات الزراعية لتسهيل تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.



وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.



من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية جاري الاستعداد لتنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض الأحد 21 مايو الجاري بعد إزالة المحاصيل الشتوية وذلك للقضاء على القوارض بأنواعها خلال الحملة وتم التنبيه على الدكتور شرين حسين مدير عام المكافحة والمهندس مصطفى محمود مدير إدارة القوارض بتجهيز كل المستلزمات الخاصة بالحملة ليتم وضعها في بؤر الإصابة والتنسيق مع الوحدات المحلية لتنفيذ الحملة التي تستهدف الترع والمصارف والجسور وتجميعات النخيل والهيش والسكة الحديد بعيدًا عن الكتل السكنية مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية أثناء العمل وقفازات وأدوات النظافة الشخصية للعمال.