محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة ومتابعة أعمال الرصف وتنفيذه وفقا للمواصفات القياسية

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة ووجه بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة واستكمال أعمال الرصف وفقًا للخطة ومتابعتها ميدانيًا بشكل دوري لتنفيذها بالجودة والدقة المطوبة وفقًا للمواصفات القياسية.

لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقًا لخطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.



وكلف محافظ أسيوط مدير وحدة الانقاذ السريع بالتنسيق مع رؤساء المراكز وتنظيم حملات للنظافة تستهدف أماكن محددة لرفع كفائتها وإزالة كافة المخلفات والرتش من على جانبي الطرق وتسوية وتمهيد الشوارع والطرق بمختلف المراكز والأحياء فضلا عن التنسيق مع رئيسا حي شرق وغرب مدينة أسيوط لتنفذ حملات لتنظيف الشوارع وتحديد وتقسيم الشوارع بينهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة استغلال كافة الامكانيات والقوة البشرية من السائقين وعمال النظافة وتنظيم حملات مكثفة لغسيل الشوارع والأرصفة بإستخدام ماكينات تنقيط المياه.



كما شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إنهاء كافة أعمال رصف الطرق المخطط تنفيذها مع التنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء كافة أعمال الترفيق قبل البدء في الرصف وذلك لتسريع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز بنطاق المحافظة مطالبًا بمتابعة تنفيذ الأعمال لضمان تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية المطلوبة وتذليل المعوقات وتقديم الدعم اللازم لنهو كافة المشروعات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة.



وأكد اللواء عصام سعد – خلال الاجتماع - ضرورة التواجد الميداني لرؤساء المراكز والأحياء في الشوارع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع حلول للمشكلات التي قد تواجههم في كافة القطاعات من خلال التواصل المباشر والمستمر معهم والتعرف على مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم وحلها طبقًا للقانون بإعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول لإننا جميعا كتنفيذيين هدفنا مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في جميع القطاعات.

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