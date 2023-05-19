الششتاوي : نجحنا في نشر الاستثمار الرياضي بالأندية

أكد ممدوح الششتاوي عضو اللجنة العليا لأندية نادي النادي والمدير التنفيذي السابق للجنة الأولمبية المصرية ، أن وزارة الشباب نجحت في إدخال الإستثمار إلى المجال الرياضي .

وتابع الششتاوي قائلا في"تصريحات تلفزيونية " أن توجه وزارة الشباب والرياضة حاليا الفكر الإستثماري ، ففي السابق كانت تتولى وزارة الشباب والرياضة مهمة دعم الأندية ومراكز الشباب بالكامل ولكن مع الفكر التسويقي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بدأ العمل على نشر الفكر الاستثماري .

واضاف قائلا :" في الفترة الأخيرة كان هناك تطوير كبير في جميع مراكز الشباب والهدف منه هو نشر النشاط الرياضي في جميع المحافظات خصوصا مع فتح الباب للشركات والأفراد للاستثمار في الرياضة.

كما تحدث الششتاوي عن تجربة نادي النادي قائلا :" تم افتتاح ثلاثة فروع من نادي النادي من بينهم فرع العاصمة الإدارية الجديدة والذي يضم ملاعب مجهزة على أعلى مستوى حيث تم استضافة العديد من البطولات الدولية في الألعاب المختلفة مثل السلاح والخماسي ، كما أكد أن العديد من الاتحادات استفادت من الملاعب المجهزة على أعلى مستوى بداخله.

وعن إمكانية استضافة مصر دورة الألعاب الأولمبية الصيفية تحدث قائلا :" الأمر ليس بعيد ولكن يحتاج الكثير من الجهد فهو غير مقتصر على ملاعب فقط ولكنها منظومة متكاملة من الخدمات التي تستضيفها الدولة.

وأضاف :" نجحنا في استضافة العديد من البطولات الدولية المختلفة على أعلى مستوى و أيضا هناك العديد من الكوادر المصرية التي تتواجد في الاتحادات الدولية المختلفة والتي تقدم دعم كبير لها في البطولات المختلفة.

واختتم الششتاوي حديثه بتوقعه لنتائج مصر في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو حيث توقع أن تحقق اتحادات الخماسي والسلاح ورفع الأثقال وغيرها ميداليات في منافسات الدورة الأولمبية.