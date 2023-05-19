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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: توزيع 209 أجهرة أشعة على مستشفيات الوزارة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 209 أجهزة  أشعة، وتوزيعها على المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات بمحافظات الجمهورية، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم المرور على 778 منشأة بجميع محافظات الجمهورية لحصر احتياجات أجهزة الأشعة، بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة في المستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها، حيث تم توفير الأشعة التشخيصية العادية (x-ray ) والكاشف الرقمي (D.R) والمقطعية (C.T) وعمليات (C-ARM).

‏ وأضاف «عبدالغفار» أنه تم ترخيص 201 منشأة طبية حكومية وخاصة تقدم خدمات الأشعة، لينهم 19 منشأة طبية تقدم الأشعة غير المؤينة، بمحافظات (الإسكندرية والبحيرة والجيزة والدقهلية والغربية والشرقية وسوهاج والقاهرة والفيوم)، وذلك ضمن عمل اللجان الفنية لترخيص المنشأت الطبية التي تضم أجهزة أشعة فنية.

‏وأشار الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، إلى إجراء 2665 أشعة من خلال وحدات الأشعة المقطعية المتنقلة، والتي تمركزت خلال نفس الفترة، أمام مستشفيات منوف العام بمحافظة المنوفية، ومستشفى الصحة النفسية بالعباسية، بمحافظة القاهرة، والواحات بمحافظة الوادي الجديد، كما تواجدت وحدة للأشعة أمام معرض الكتاب الدولي ضمن خطة تأمين المعرض في شهر يناير 2023.

ونوه «فوزي» بتواجد وحدتي الأشعة المتنقلتين خلال الشهر الجاري أمام مستشفيي الزرقا المركزي بمحافظة دمياط، وطهطا المركزي بمحافظة سوهاج، لافتًا إلى أنه سيتم الدفع بوحدة أشعة مقطعية ثالثة إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، خلال مايو الجاري.

‏وذكر «فوزي» أنه تم تدريب 180 طبيبًا وفني أشعة على أساسيات التصوير على الأشعة المقطعية، من خلال 12 دورة تدريبية، تم عقدها بمحافظات "الدقهلية والفيوم وبني سويف"، كما تم عقد دورات تدريبية لـ 80 طبيبا غير في تخصصات الأسنان والعظام، للوقاية من الآثار الضارة للتعرض للأشعة.

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