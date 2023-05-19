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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانيات رائدة.. أفضل 5 هواتف متوسطة خلال عام 2023

هواتف ذكية
هواتف ذكية

أصبح امتلاك هاتف ذكي قوي أمرا مهما، حيث لا يستطيع الجميع شراء جهاز رائد من أجهزة سامسونج وآيفون، والخبر السار هو أن هناك العديد من الهواتف متوسطة المدى التي تقدم تجربة ممتازة دون الحاجة إلى دفع الكثير من الأموال.

وتأتي هذه الهواتف بميزات متطورة وكاميرات قوية وأداء مثير للإعجاب، مقابل سعر مناسب في متناول يد الجميع، خلال السطور التالية سوف نستكشف أفضل الهواتف متوسطة المدى لعام 2023، مما يساعدك في العثور على الجهاز المثالي الذي يناسب احتياجاتك وميزانيتك.

 

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بإمكانات فائقة.. أفضل هواتف رائدة للشراء في 2023

 

أفضل هواتف متوسطة المدى لعام 2023


1. هاتف Google Pixel 7a:

يأتي هاتف جوجل Pixel 7a كأفضل هاتف متوسط ​​المدى بشكل عام لعام 2023، حيث يوفر تجربة شبيهة بالأجهزة الرائدة مقابل تكلفة بسيطة، إن الكاميرا الأساسية المتميزة والتصميم المقاوم للماء وإمكانيات الشحن اللاسلكي والأداء القوي تجعلها الخيار الأفضل لأي شخص يبحث عن جهاز متوسط ​​المدى عالي الجودة، وكل هذا مقابل سعر حوالى 499 دولار (أي ما يعادل 15 ألف و400 جنيه مصري)

هاتف جوجل Pixel 7a

2. هاتف OnePlus Nord 2T:

يعد هاتف وان بلس الجديد OnePlus Nord 2T قيمة رائعة لأفضل هاتف متوسط ​​المدى في عام 2023، ويتميز الهاتف بشحن سريع بقوة 80 وات، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G مع تجربة ممتازة لواجهة المستخدم Oxygen OS المميزة وكاميرا أساسية رائعة، يتوفر هذا الهاتف مقابل سعر 349 دولار (أي ما يعادل 10 ألف و780 جنيه مصري).

هاتف وان بلس الجديد OnePlus Nord 2T

3. هاتف Poco X5 Pro 5G:

يعد هاتف شاومي Poco X5 Pro 5G خيارا ممتازا لمن لديهم ميزانية محدودة، حيث يقدم ميزات على مستوى الهواتف الرائدة بسعر مناسب، فهو يتميز بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع تصميم أنيق، وكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل تجعلها خيارا متميزا في سوق الهواتف متوسطة المدى، وذلك مقابل سعر 299 دولار (أي ما يعادل 9200 جنيه مصري).

هاتف شاومي Poco X5 Pro 5G

4. هاتف Galaxy A54 5G:

يوفر هاتف سامسونج Galaxy A54 5G تجربة أداء شاملة، حيث يتميز بشاشة رائعة وإعداد كاميرا موثوق به وعمر بطارية قوي، وبالإضافة إلى ذلك، مع تصميمه الأنيق وحماية IP67 لمقاومة الماء والغبار ودعم البرامج طويل المدى، يظهر هذا الجهاز كخيار ممتاز لأولئك الذين يبحثون عن هاتف متوسط ​​المدى يمكن الاعتماد عليه، وهو يتوفر مقابل سعر حوالى 500 دولار (أي ما يعادل 15 ألف و500 جنيه مصري).

هاتف سامسونج Galaxy A54 5G

5. هاتف Redmi Note 12 Pro +:

يعد هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro + جهازا متميزا متوسط ​​المدى، ويقدم ميزات على مستوى الجهاز الرائد بجزء بسيط من التكلفة، ويتميز بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل والأداء القوي والشحن السريع 120 وات، يعد هذا الهاتف قيمة استثنائية، ويتوفر مقابل سعر 348 دولار (أي ما يعادل 10 ألف و750 جنيه مصري).

هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro +
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