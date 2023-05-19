تعليم الشرقية: القيادة السياسية مهتمة بتنمية قدرات الطلاب في الابتكارات

هنأ المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية فريق طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالشرقية " STEM " والمشارك ضمن الفريق المصري في معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة 2023 المقام بولاية دالاس الأمريكية لحصولهم علي أربعة جوائز ومنح دولية.

فازت الطالبتان "سما محمد فتحي نوح" و"شهد محمد فتحي نوح"بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية " STEM " بمنحه من جامعه أريزونا والثانيه من American physiological association عن مشروع تطوير التواصل لدي اطفال التوحد باستخدام تطبيق هاتف محمول.

كما فاز الطالبان "إبرام وديع نبيل لبيب" و"نور الدين شعبان عبد العزيز" بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالشرقية " STEM "بمنحة من جامعة الملك فيصل والثانية من جامعة أريزونا عن مشروع مركبة الشحن الذاتي.

و توجه وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشكر والتقدير لدعاء ذكريا مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وطارق عبد الرشيد مدير ادارة التطوير التكنولوجي بالمديرية ومنسقي ومسئولي أيسف بالشرقية لجهودهم في دعم الطلاب المشاركين في المسابقة وجميع العاملين بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالشرقية لجهودهم المتميزة في رعاية وتقديم يد العون للطلاب.

واكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول الوزارة أن المشاركة في هذا المعرض يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومية بتنمية قدرات النشء، وتشجيعهم على استيعاب واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية العالمية حول الإبداعات والابتكارات فى مجال الهندسة والعلوم والتكنولوجيا لنشر استخدام المهارات المختلفة لدى أبنائنا الطلاب، مع استكشاف قدراتهم وإمكانياتهم من خلال ممارسة الإبداع والابتكار، والذين نجحوا فى اكتساب المهارات السريعة للتعلم، وأيضاً المعارف والعلوم لينعكس بدوره على مستقبلهم ومستقبل مصر لتكون فى طليعة الأمم.