ضبط 32 طن قمح قبل تهريبه للسوق السوداء في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، بتشديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة لذلك لموسم حصاد عام 2023 قامت حملة إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة ومديرية التموين بقيادة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية وبمشاركة مباحث التموين بقيادة العميد محسن القلش والعقيد ضياء سعيد.

أسفرت الحملة عن ضبط كمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023 مقدارها 32 طن و 230 كيلوجرام مجمعة ومخزنة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة في مخزن غير مرخص.

وتحرير عن ذلك المحضر رقم 7789 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم نقل الكمية المضبوطة بسيارات إلى شونة العواسجة للتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.