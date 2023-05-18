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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

138 الف طالب وطالبة يستعدون لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية السبت القادم

صدى البلد

أكد المهندس "محمد فؤاد الرشيدي " وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنهت استعداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية علي مستوي 20 إدارة تعليمية وان يوم السبت القادم بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية وتستمر حتى يوم الخميس وأن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 138 الف طالب وطالبة موزعين علي عدد 761  لجنة علي مستوي 20 إدارة تعليمية بالمحافظة.

 

وأضاف وكيل أول الوزارة ان الدكتور ممدوح غراب "محافظ الشرقية" يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب مضيفا إن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية مشيرا الي ان جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

 

وشدد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية علي الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاه التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

 

وأكد "الرشيدي" علي أنه اطمئن علي جميع اللجان و أنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب حيث تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف السادة مديرو عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قـامت بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية في تأمين وصول أوراق أسئلة الامتحانات للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام بالإضافة الي تأمين لجان سير الامتحانات علي مستوي المحافظة.

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وشدد على مواصلة المتابعة المستمرة من قبل السادة مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية وعدم اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة بالإضافة الي التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ .

وأضاف وكيل اول الوزارة أنه اصدر توجيهات و تعليمات مشددة لدي مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان الامتحانية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتأكد من ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب ، والتأكد من توافر مواد التطهير وجهاز قياس الحرارة حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

وناشد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

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