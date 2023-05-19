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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

المطرب أكمل
المطرب أكمل

حل المطرب أكمل ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي خلال برنامج القاهرة اليوم ، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا، وتحدث النجم الشاب عن نجاحاته وسبب اختفائه المفاجئ عن الساحة الغنائية.

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

وكشف أكمل أنه تعرض لمؤامرات عديدة من قِبل زملاء له في الوسط الفني، وفجر مفاجأة أن حماقي كان السبب في الإطاحة من شركة صوت الدلتا، والتي كانت متعاقدة معهما في نفس التوقيت.

 

أكمل يتعرض لحادث سير


ونشر المطرب أكمل صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيها عن تعرضه إلى حادث بسيارته وأن العناية الإلهية أنقذته.

وعلق أكلم على الصور قائلا: "قدر الله وما شاء فعل.. معرفش طلعت من الحادثة دي سليم إزاي، الحمد لله والشكر لله".

ولمتابعة المزيد حول حديث المطرب أكمل لإحدى البرامج  .. تابع الفيديو جراف التالي:

أكمل الإعلامية نانسي مجدي برنامج القاهرة اليوم قناة اليوم حماقي

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