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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

أكمل
أكمل

حل المطرب أكمل ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي خلال برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا، وتحدث النجم الشاب عن نجاحاته وسبب اختفائه المفاجئ عن الساحة الغنائية.

وكشف أكمل أنه تعرض لمؤامرات عديدة من قِبل زملاء له في الوسط الفني، وفجر مفاجأة أن حماقي كان السبب في الإطاحة من شركة صوت الدلتا، والتي كانت متعاقدة معهما في نفس التوقيت، حيث أوضح أكمل أن المنتج المسئول عن الشركة أبلغه بالاستغناء عنه كي لا يغضب حماقي، الذي كان قد صار أحد أهم النجوم خلال هذا التوقيت.

وأضاف أكمل أن علاقته بحماقي كانت طيبة، حتى أن الأخير كان يناديه ب "كوكو"، حتى فوجئ بقرار الإطاحة به من الشركة المنتجة بعدها.

أكمل رسلان يتعرض لحادث 

ونشر المطرب أكمل صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيها عن تعرضه إلى حادث بسيارته وأن العناية الإلهية أنقذته.

وعلق أكلم على الصور قائلا: "قدر الله وما شاء فعل.. معرفش طلعت من الحادثة دي سليم إزاي، الحمد لله والشكر لله".

واتضح من الصورة تهشم السيارة بشكل كبير ونقل الى المستشفى ليجرى بعض الفحوصات للاطمئنان على نفسه وتبين أنه بحالة جيدة.

يذكر أن أكمل ابتعد عن الغناء بسبب أزمات إنتاجية، بسبب عقد الاحتكار، الأمر الذي جعله يعاني من حالة اكتئاب، وزاد وزنه لـ135 كيلو، ومن بين أغانيه: "هيموت"، "أوصافها"، "أناني"، "إبعد عني".

 

أكمل محمد حماقي

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أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

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