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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حماقي يتألق بحفل ضخم فى دمياط الجديدة

حماقى
حماقى

أحيا الميجا ستار محمد حماقي إحتفالية ضخمة داخل أحد الاندية الرياضة بدمياط الجديدة "وادى دجلة" وسط خليط جماهيري للآلاف من أبناء محافظات وجه بحرى من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.

حضر حماقى مرتديا ملابس "كاجوال" جاكيت جينز وبنطلون أسود وحذاء رياضى أبيض وبمجرد وكان بصحبته مدير اعماله المنتج حمدى بدر وكان فى استقبالهما منظمة الحفل نيفين رشدى وال dj العالمى ياسر الحرير.

وبمجرد صعود حماقى على خشبة المسرح مرددا أغنية "نفسى ابقى جنبه تعالت صيحات الآلاف من هتافات الإعجاب التى ضجت أرجاء المكان بعدها حرص حماقي على توجيه كلمة شكر  للجمهور لحفاوة الاستقبال بالإضافة إلى تهنئة أهالي دمياط ووجهه بحرى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشعل حماقي وصلات الرقص المتتالية بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" من قلبي بغني" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي"  و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" و" أم الدنيا" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة  .. بالإضافة لأحدث أغانيه منهما "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا" .. واختتم ب "أم الدنيا " التى اشعلت المزيد من آجواء الإثارة وحماس الجمهور على مدى اكثر من ساعة ونصف الساعة.

تخلل الحفل تقديم حماقى للمرة الأولى أغنيته الجديدة "قضوله المكان وسعوا"  والتى كان أطلقها مؤخرا خلال موسم رمضان الماضى وفوجئ بحفظ الجمهور لكلماتها وقدمها مرة اخرى تلبية لرغباتهم.

وحرص حماقى فى ختام الحفل على توجيه كلمة شكر لكل من ساهم فى إنجاح الحفل ومنظمته نيفين رشدى "برو ادز" و ال dj العالمى ياسر الحريري ومصصم الإضاءة العالمى وليد الحريري ومنفذ ومصمم المسارح الشهير تامر فوزي.

وعقب الحفل نشر حماقى على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وانستجرام عدد من صور الحفل مصحوبة بتعليق قائلا : " اتبسطت جداً بوجودي معاكم امبارح في نادي وادي دجلة، وإن شاء الله نتقابل تاني قريب" .

وكان حماقى قد تصدر  مؤشرات البحث والسوشيال ميديا ليلة رأس السنة عقب ظهوره ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس حيث كشف خلال اللقاء العديد من الأسرار والمواقف المؤثرة في حياته الفنية و الحياتيه.


كما تربع  طوال عام 2022  على عرش أضخم الإحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي والتي شهدت متابعات عالمية والتي تعد امتدادا لما حققه في 2021 من إنجازات غنائية مميزة منها حيث تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي  بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل  أكثر من "مائة وخمسون"  قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية " تريند " مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالإضافة إلى اختياره لإحياء إفتتاح "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1"  - منفردا - بمدينة جدة بحضور 25 الف من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية وهو الحدث الذي يتابعه 85 مليون متفرج حول العالم و اختياره  لإفتتاح  فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالامارات والذي اقيم  بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد ومؤخرا إحيائه لافتتاح " ساوند ستورم" بالعاصمة السعودية الرياض .

كما  تتطرق حماقي  بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف 2021 الماضي إلى منصات إلكترونية  لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها  بداية من  اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته  في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت"  Fortnite الشهيرة عالميا .


و يعد حماقي أول  مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال  في بث مباشر  "لايف" وبمشاركة "حيه" لقرابة ال 300  ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

 

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عيد الفطر محمد حماقي برنامج صاحبة السعادة دمياط الجديدة ملابس كاجوال عيد الفطر المبارك احتفالية ضخمة حضور جماهيري خشبة المسرح

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