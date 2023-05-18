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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تطرح أغنية سيبك أنت.. فيديو

أنغام
أنغام

طرحت الفنانة أنغام، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “سيبك انت” عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

 

أغنية “سيبك أنت” كلمات: أمير طعيمة، ألحان: وليد سعد، توزيع: مادي، ميكس وماستر: أمير محروس، إخراج: عادل جمال.

تقول كلمات الاغنية: "أنا  قلت  أقولك أخباري .. مع انك اصلا ما سألتش .. أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة
مسجونة في عالم أفكاري .. مش عايشة لكن برضه ما موتتش .. تقدر  كده  يعني  تقول إن أنا مش موجودة .. سيبك انت .. اهم حاجة تكون مبسوط و مزاجك عال .. و تكون بتنام مرتاح البال .. لا  ضمير  بيأنب و  لا  كوابيس  تقلق  نومك .. و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع .. و ف ثانية تبيع و تقوله وداع
دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك".

 

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أنغام تستعد لطرح "سيبك أنت".. غدا

وتستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي جديد فى دولة الإمارات يوم 20 من الشهر الحالي ، وذلك فى اطار سلسلة الحفلات التى تقوم بتقديمها خلال موسم الصيف. 

 

 

وتبدأ سعر تذكرة حفل أنغام فى الامارات من 82.79 درهم اماراتي وهو ما يعادل 600 جنيه مصري ، لتصل الى 600 درهم اماراتي ، وهو ما يعادل مبلغ 5057.77 جنية مصري.

وكان قد افتتح النجمان  أنغام و تامر عاشور، أولى حفلات مهرجان "صيف الكويت" وسط حضور جماهيري كبير ناهز الـ 5 آلاف من جمهور متذوق للفن وعاشق للطرب تفاعل مع النجمين طوال الحفل.

 

 

يذكر أن شاركت الفنانة أنغام، بحفل روائع الموجي الذي أقيم في السعودية، وسط حضور جماهيري ضخم.

 

أشعلت انغام الحفل بغنائها أغنية “صافيني مرة” وسط تفاعل الجمهور الكبير معها.

ويأتي حفل الموسيقار محمد الموجي؛ امتدادًا لنجاح الليالي الفنية التي سبقته مثل: ليلة "صوت الأرض" وليلة "ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة"، و"ليلة من الماضي الجميل".

أنغام الفنانة انغام سيبك انت اليوتيوب أمير محروس وليد سعد مادي

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