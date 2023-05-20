هتحوّل موبايلك إلى كمبيوتر قوي.. تفاصيل التعاون الجديد بين جوجل وسامسونج

تسعى دائما شركات التكنولوجيا لتطوير مشروعاتها وأن يكون لها السبق في اختراع أجهزة جديدة، ولكن ليس كل مشروع قُدَّم من شركة كبيرة كُتب له النجاح، لم يكن نظام تشغيل ChromeOS من جوجل Google ومنصة DeX من سامسونج Samsung ناجحين بالقدر الكافي كما كانا يأملان.

ولكن وفقا لتقرير من موقع gizmochina هناك شائعات مؤكدة ومن مصادر داخل سامسونج أن الشركة تعمل على جهاز جديد يجمع بين مميزات منصة DeX و ChromeOS لتكون الوسيلة المثلى لإنجاح كلا المشروعين من خلال دمج المزايا في جهاز جديد فريد من نوعه يجمع بين مزايا الهاتف الذكي وفي نفس الوقت الحاسوب التقليدي.

تفاصيل التعاون الجديد بين جوجل و سامسونج

لمن لا يعرف فإن Dex هو الذي يتيح لك تحويل وفتح كل تطبيقات وشاشة هاتفك المحمول من جالاكسي أو التابلت الخاص بك من سامسونج على شاشة كبيرة سواء كان كمبيوتر سطح المكتب أو جهاز تليفزيون وبالتالي باستخدام نفس التطبيقات التي تستخدمها على هاتفك كل يوم ولكن على شاشة التليفزيون أو الكمبيوتر الخاص بك، فقط من خلال استخدام كابل USB.

أما بالنسبة لنظام تشغيل ChromeOS فهو نظام تم ابتكاره ليكون هو المشغل الرئيسي لأجهزة الكروم بوك Chromebook وهي أجهزة حاسوب مناسبة لذوي الميزانية المحدودة. الآن تقرر الشركتين دمج هذه المزايا لكل نظام لتكون جهاز جديد يجمع مزايا دكس مع نظام ChromeOS خفيف الوزن، من خلال جهاز جديد وهو DeXbook

سيكون DeXbook وسيكون مدعوم بمعالج وحدة مركزية من شرائح Exynos وتحديدا إما شريحة Exynos 2100 أو Exynos 9825 بدقة تصنيع 5 أو 7 نانومتر من سامسونج وسيتم الكشف عنه جنبًا إلى جنب مع أجهزة جالاكسي بوك Galaxy Book المكتبية الجديدة.