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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالمغافلة.. حبس سيدة وجواهرجي لسرقة ذهب من محل بالوايلي

حبس
حبس

قررت نيابة الوايلي الجزئية، حبس سيدة وصاحب محل مصوغات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدد من المصوغات الذهبية من داخل محال المصوغات الذهبية بأسلوب "المغافلة".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزتها عدد من المصوغات الذهبية "مجهولين المصدر".

واعترفت بمزاولتها نشاطا إجراميا تخصص فى السرقة من داخل محال المصوغات الذهبية بأسلوب "المغافلة"، وأقرت بارتكاب 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وأقرت بتصرفها فى المسروقات بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" صاحب محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث (له معلومات جنائية)، أمكن ضبطه وبحوزته جميع المسروقات.

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