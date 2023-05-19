باحث سياسي: جلسات الحوار الوطني منظمة

أكد أحمد كامل البحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، أن عدم وجود المجالس المحلية هو سبب في وجود نائبي الخدمات في مجلس النواب، موضحا أن مصر لم تخوض برلمان كامل بالنسبية، وجميعها تم حلها.

وأوضح "البحيري"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وجود نائب الخدمات في مجلس النواب بسبب غياب دور المحليات وعدم وجود مجالس محلية، مؤكدًا أن حزب التجمع كان مشارك في القائمة في الانتخابات الماضية، إلا أنه طرح فكرة الانتخابات النسبية خلال المناقشة بجلسة الحوار الوطني.

حالة الحوار الوطني

وتابع: "هناك أحزاب خارج الحركة المدنية طرحت فكرة الانتخابات النسبية"، موضحًا أن حالة الحوار الوطني لابد أن تصل إلى ما نستهدف الوصول منه، مؤكدًا أن الحوار ليس عرض أفكار والمغادرة، وجلسات الحوار الوطني منظمة ولابد أن يكون هناك حوار على الأفكار وليس عرضها فقط.



