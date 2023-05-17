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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق يشارك في عزاء الراحل أحمد أبو العينين

علي عبد العال رئيس
علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق

حرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، على حضور عزاء مدير عام مجموعة سيراميكا كليوباترا، أحمد أبو العينين، شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وتقديم واجب العزاء لشقيقه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وكان من ضمن الحضور فى عزاء شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب السيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، والسيد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، وعمر أبو العينين ويوسف أبو العينين نجلي النائب محمد أبو العينين ومحسن حسن مدير عام كليوباترا جروب والكاتبة الصحفية الهام أبو الفتح المشرف العام على صدى البلد والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد والإعلامي احمد موسى مقدم برنامج على مسؤليتى على قناة صدى البلد والإعلامي مصطفى بكرى مقدم برنامج حقائق وأسرار والنائب إيهاب العمدة النائب محمد خليفة واللواء سمير فرج.

وشارك فى تقديم واجب العزاء كلا من محمد كمال المستشار الإعلامي لمحافظ القاهرة وعلي الدين هلال و عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم  الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج نظره ومحمد الفقي مدير برامج صدى البلد وأحمد ايوب رئيس تحرير برنامج نظره للإعلامي حمدي رزق والدكتور حسام موافى  وعماد ربيع رئيس قناة صدى البلد ومدحت عادل مدير عام الإنتاج ومحمد يونس مدير عام الإخراج ويسرى فيهم ومحمود صقر وياسر عبد الكافي ومحمد هاشم وشريف الهادي مدير الحسابات وياسر أبو المكارم وحسن عيسى ومحمد نشأت مدير مكتب النائب محمد أبو العينين وأسامة عودة وبخيت أحمد من إدارة الحسابات  ومحمد مختار مدير عام المراجعة وخالد أحمد ومحمد إبراهيم من إدارة المراجعة والمهندس حاتم الطوخي رئيس مجلس إدارة شركة سينك.

وشيعت أمس جنازة أحمد أبو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بخصوص كبار رجال الأعمال والدولة وعدد كبير من الشخصيات العامة والإعلاميين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق يشارك في عزاء الراحل أحمد أبو العينين
علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق يشارك في عزاء الراحل أحمد أبو العينين
علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق يشارك في عزاء الراحل أحمد أبو العينين
علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق يشارك في عزاء الراحل أحمد أبو العينين

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