رونالدو يتربع على العرش| أغلى 12 صفقة لنجوم كرة القدم بعد سن الثلاثين في التاريخ

لم يعد تجاوز سن الثلاثين في كرة القدم يعني بالضرورة تراجع القيمة السوقية للاعب أو اقتراب نهاية مسيرته الاحترافية، فهناك نجوم نجحوا في تحدي عامل العمر، واحتفظوا بمكانتهم بين أبرز الأسماء في سوق الانتقالات، بعدما دفعت الأندية مبالغ مالية ضخمة للحصول على خدماتهم، اعتمادًا على خبراتهم الكبيرة وقدراتهم الفنية والتهديفية.

وتكشف قائمة أغلى صفقات اللاعبين الذين تجاوزوا سن الثلاثين عن أسماء بارزة في عالم الساحرة المستديرة، يتقدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يحتفظ بالرقم القياسي، متفوقًا على أسماء بحجم هاري كين ونيمار وكاسيميرو وروبرت ليفاندوفسكي.



كريستيانو رونالدو الأغلى بين نجوم الثلاثين

وفقًا لتقرير موقع «FootballTransfers»، يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أغلى اللاعبين الذين تجاوزوا سن الثلاثين في تاريخ كرة القدم، بعدما انتقل من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي خلال صيف 2018، مقابل 117 مليون يورو.

وجاءت الصفقة عندما كان رونالدو يبلغ 33 عامًا، في خطوة عكست ثقة النادي الإيطالي الكبيرة في قدرات النجم البرتغالي، الذي كان قد صنع تاريخًا استثنائيًا بقميص ريال مدريد، وحقق معه العديد من البطولات والأرقام القياسية، إلى جانب تتويجه بالكرة الذهبية خمس مرات.

ولم يكن انتقال رونالدو مجرد صفقة تعاقدية ضخمة، بل مثّل رهانًا على لاعب يمتلك خبرات استثنائية وقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، وهو ما جعله يحتفظ بصدارة القائمة حتى الآن.

هاري كين ونيمار يلاحقان رونالدو

احتل الإنجليزي هاري كين المركز الثاني في القائمة، بعدما انتقل من توتنهام هوتسبير إلى بايرن ميونخ الألماني خلال صيف 2023، مقابل 95 مليون يورو.

وكان انتقال كين إلى الدوري الألماني محطة مهمة في مسيرته الاحترافية، بعدما بدأ تجربة جديدة خارج إنجلترا، ونجح في تقديم مستويات تهديفية مميزة بقميص الفريق البافاري، قبل أن يتوج بأول ألقابه مع النادي خلال موسمه الثاني.

وجاء البرازيلي نيمار في المركز الثالث، بقيمة انتقال بلغت 90 مليون يورو، بعدما رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الهلال السعودي عام 2023، في واحدة من أبرز الصفقات التي شهدها الدوري السعودي للمحترفين، ضمن موجة استقطاب النجوم العالميين.

كاسيميرو وبيانيتش ضمن أغلى الصفقات

وحل البرازيلي كاسيميرو في المركز الرابع، بعدما انتقل من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2022، مقابل 70.7 مليون يورو، وكان يبلغ 30 عامًا وقت إتمام الصفقة.

وتقاسم المركز الخامس كل من ميراليم بيانيتش ورودري، بقيمة انتقال بلغت 60 مليون يورو لكل لاعب، بعدما انتقل بيانيتش من يوفنتوس الإيطالي إلى برشلونة الإسباني عام 2020، بينما شهدت القائمة انتقال رودري من مانشستر سيتي إلى برشلونة عام 2026.

ويعكس وجود هذه الأسماء في المراكز المتقدمة مدى اهتمام الأندية بالتعاقد مع لاعبي الوسط أصحاب الخبرات الكبيرة، لما يمتلكونه من قدرة على التحكم في إيقاع المباريات وتقديم الإضافة الفنية داخل الملعب.

واتكينز وفيراتي وليفاندوفسكي في القائمة

وجاء أولي واتكينز في المركز السابع، بعدما انتقل من أستون فيلا إلى الهلال السعودي عام 2026، مقابل 58 مليون يورو.

وفي المركز الثامن، ظهر الإيطالي ماركو فيراتي، الذي انتقل من باريس سان جيرمان إلى العربي القطري عام 2023 مقابل 45 مليون يورو، متساويًا مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي رحل عن بايرن ميونخ الألماني إلى برشلونة الإسباني في صيف 2022 بالقيمة نفسها.

وتؤكد هذه الصفقات أن الخبرة والقدرة على تقديم مستويات تنافسية مرتفعة تظلان من العوامل المؤثرة في تحديد قيمة اللاعبين، حتى مع التقدم في العمر، خاصة عندما يتعلق الأمر بنجوم يمتلكون سجلًا حافلًا بالإنجازات.

بونوتشي وكوليبالي وباولينيو يتقاسمون المركز العاشر

وشهد المركز العاشر تساوي ثلاثة لاعبين، بعدما بلغت قيمة انتقال كل منهم 42 مليون يورو، وهم الإيطالي ليوناردو بونوتشي، الذي انتقل من يوفنتوس إلى ميلان عام 2017، والسنغالي كاليدو كوليبالي، الذي رحل عن نابولي إلى تشيلسي عام 2022، إلى جانب البرازيلي باولينيو، الذي انتقل من برشلونة إلى جوانزو إيفرجراند عام 2018، وفقًا للقائمة الواردة.

قائمة أغلى صفقات اللاعبين فوق سن الثلاثين

وجاءت قائمة أغلى انتقالات اللاعبين الذين تجاوزوا سن الثلاثين في تاريخ كرة القدم على النحو التالي:

كريستيانو رونالدو: من ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 117 مليون يورو عام 2018.

هاري كين: من توتنهام إلى بايرن ميونخ مقابل 95 مليون يورو عام 2023.

نيمار: من باريس سان جيرمان إلى الهلال مقابل 90 مليون يورو عام 2023.

كاسيميرو: من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد مقابل 70.7 مليون يورو عام 2022.

رودري: من مانشستر سيتي إلى برشلونة مقابل 60 مليون يورو عام 2026.

ميراليم بيانيتش: من يوفنتوس إلى برشلونة مقابل 60 مليون يورو عام 2020.

أولي واتكينز: من أستون فيلا إلى الهلال مقابل 58 مليون يورو عام 2026.

ماركو فيراتي: من باريس سان جيرمان إلى العربي مقابل 45 مليون يورو عام 2023.

روبرت ليفاندوفسكي: من بايرن ميونخ إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو عام 2022.

ليوناردو بونوتشي: من يوفنتوس إلى ميلان مقابل 42 مليون يورو عام 2017.

كاليدو كوليبالي: من نابولي إلى تشيلسي مقابل 42 مليون يورو عام 2022.

باولينيو: من برشلونة إلى جوانزو مقابل 42 مليون يورو عام 2018.



وتؤكد هذه القائمة أن التقدم في العمر لا يمثل دائمًا عائقًا أمام استمرار القيمة التسويقية للاعبين، فالأندية الكبرى أصبحت تنظر إلى عناصر أخرى تتجاوز السن، من بينها الخبرة الدولية، والاستمرارية في الأداء، والقدرة على قيادة الفريق وتحقيق البطولات.

ويبقى كريستيانو رونالدو النموذج الأبرز لهذه المعادلة، بعدما نجح في الاحتفاظ بمكانته بين أغلى صفقات كرة القدم رغم تجاوزه الثلاثين، ليؤكد أن النجومية الحقيقية والقدرة على التأثير داخل الملعب قد تتجاوزان حسابات العمر في عالم الاحتراف.