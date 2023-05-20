فرصة ولقطة.. مزاد سيارات جديد لعدد من الجهات الحكومية

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد جديد للسيارات يوم الاثنين الموافق 29 مايو الجاري ، تابع لجهات حكومية .

وتأتى السيارات التى ستباع بمزاد الاثنين الموافق 29 مايو ، تابعة لشركة الجمهورية للأدوية، و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و وزارة الإسكان ، و الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، و النيابة العامة مرور بنها، و النيابة العامة قسم شرطة النوبارية البحيرة، و الشئون الصحية بالشرقية والهيئة العامة للتنمية السياحية .

ويعقد مزاد السيارات فى الثانية عشرة ظهرا بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة .

وتاتى السيارات المشاركة فى مزاد سيارات شركة الجمهورية للأدوية دودج إسعاف موديل 1978 ، و لادا 2107 موديل 1994، و دايهاتسو نقل موديل 1981، و 2 تويوتا نقل 1984 ، و 2 تويوتا بيك أب طويل 1984، اما سيارات مزاد سيارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فتاتى نصر ريجاتا موديل 1989، و بيجو 505 صالون موديل 1990.

وتأتى السيارات المشاركة من وزارة الإسكان ، هيونداي فيرنا 2011 غاز، و إيسوزو دوبل كابينة 1995، و بيجو 406 موديل 2000، و فيات أرجينتا موديل 1982 ، اما مزاد سيارات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، فياتى بسيارات تاتا قلاب 1994 – شيفروليه بيك أب 1989 – ايسوزو بيك أب 1984 – شيفروليه دوبل كابينة 1983 – سوزوكي بيك أب ربع نقل 1989 .

ويضم مزاد سيارات النيابة العامة مرور بنها، مرسيدس E200 موديل 2011، و تويوتا كورولا 2011، و كيواي كونس 2011، و هيونداي النترا 1997، و دايو نوبيرا 2015، و مزاد سيارات النيابة العامة قسم شرطة النوبارية البحيرة، هيونداي IX35 موديل 2015، و ميتسوبيشي لانسر موديل 2006ن و هيونداي فيرنا 2008، و 2 تويوتا كورولا 2006، و BMW الطراز X6 موديل 2017، و اخيرا مزاد الشئون الصحية بالشرقية والهيئة العامة للتنمية السياحية، و سوزوكي بيك أب 1982 ، و موتوسيكل بجاج موديل 2016.

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة.

وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التامين ، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ،ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .