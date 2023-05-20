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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رخصت تاني.. إنخفاض جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 20، انخفاض جديد في سعر الفراخ الساسو ببداية التعاملات بالبورصة والأسواق، لتستمر الدواجن في موجة انخفاض بدأتها منذ أكثر من أسبوع نتيجة تراجع أسعار الأعلاف بالأسواق، وفقا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 63 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

• الفراخ البلدي : 90 -95 جنيهًا للكيلو. ليصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا  

• الدواجن الساسو: 66- 68 جنيهًا للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا  

• الأوراك: بين 70 لـ76 جنيهًا للكيلو.

• بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.

• الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

• سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.

• سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.

• الفراخ الأمهات البيضاء: 54 في المزرعة ، لتصل بسعر 60 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الكتاكيت اليوم  

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض اليوم بين 68 و78 فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 110 وحتى 120 جنيهًا

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة جادة في توفير احتياجات مربي الدواجن من الأعلاف؛ مؤكدًا أن هذه الوفرة ستؤدي إلى انخفاض الأسعار؛ وهو أمر سينعكس على أسواق اللحوم والدواجن والألبان

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أهمية توسع الدولة في المساحات المنزرعة بالمناطق الجديدة؛ من أجل تقليل فجوة استيراد السلع، إلى جانب العمل على توفير الأعلاف لمربي الدواجن؛ الأمر الذي سينعكس على الأسواق.

وقال القرش، خلال تصريحات له ،  إن الدولة المصرية تتبنى مشروعات لزيادة المساحات المنزرعة في المناطق الجديدة بالصحراء الغربية والشرقية.

وأضاف "القرش"  أنه كلما زاد الإفراج عن الأعلاف كلما انخفضت أسعار الدواجن واللحوم ، لإن الإفراج عن الأعلاف يشجع المربيين على زيادة انتاجهم ، وزيادة التربية المحلية، وبالتالى يزيد المعروض.

انخفاض أسعار الأعلاف

وأوضح " معاون وزير الزراعة ومتحدث الوزارة أن هناك انخفاض  في أسعار الأعلاف ما يحقق تلبية أكبر لمتطلبات الإنتاج ، وتعظيم العائد من الإنتاج الداجني وإنتاج اللحوم.

وأشار الدكتور محمد القرش،  إلي أن المواطن أصبح يشعر ويلمس مجهودات الإفراج عن الأعلاف ، إذ انخفضت أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الأخيرة أمام المواطنين وهذا نتيجة الجهود المبذولة، واستقرار الإفراجات عن الأعلاف بشكل مستمر.

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