هاتف متوسط بإمكانيات جبارة.. سعر ومواصفات موبايل جوجل Pixel 7a

أطلقت شركة جوجل Google، هاتفها الجديد Pixel 7a، للبيع في بعض البلدان مثل فرنسا وألمانيا، والذي يتميز بمواصفات وإمكانيات شبة رائدة تجعله منافسا لأجهزة الفئة المتوسة الموجودة في الأسواق.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، تبيع جوجل هاتف Pixel 7a مقابل سعر حوالى 500 دولار (أي ما يعادل 15449 جنيه مصري)، مع شاحن بقوة 30 وات، والعديد من المميزات الرائعة سنوضحها لك فيما يلي.

سعر ومواصفات هاتف جوجل Google Pixel 7a

يتميز هاتف جوجل الجديد Pixel 7a، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.1 بوصة، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية للاستمتاع بتجربة أكثر سلاسة.

سعر ومواصفات هاتف جوجل Google Pixel 7a

وتدعم الشاشة خاصية Google Smooth Display التي تجعل الشاشة تستهلك طاقة أقل من البطارية، وهي تأتي مع طبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 3، وتتميز بدعم خاصية Always-on display، وقارئ لبصمات الأصبع مدمج أسفلها.

سعر ومواصفات هاتف جوجل Google Pixel 7a

ولإداء قوى، زودت جوجل هاتف Pixel 7a بأحدث معالجاتها من نوع Tensor G2 والذي يأتي مقترنا مع المعالج المساعد Titan M2، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

سعر ومواصفات هاتف جوجل Google Pixel 7a

ويحتوى هاتف جوجل Pixel 7a، على بطارية بقوة 4386 مللي أمبير في الساعة، يمكنها أن تدوم حتى 72 ساعة من الاستخدام في حالة تفعيل وضع توفير الطاقة Extreme Battery Saver.

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرافي، يتمتع هاتف جوجل Pixel 7a بكاميرا خلفية ثنائية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، وبدقة 13 ميجابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، تدعم خاصية التعرف على الوجوه Face Unlock.

