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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مقاوم للمياه.. تعرف على مميزات هاتف جوجل بكسل فولد Pixel Fold

هاتف Pixel Fold بكسل
هاتف Pixel Fold بكسل فولد من جوجل

كشفت شركة جوجل الأمريكية، عن أول هواتفها الذكية بشاشة قابلة للطي تحت اسم Pixel Fold بكسل فولد، والذي يأتي بمواصفات قوية كمنافس لأجهزة سامسونج الشهيرة Galaxy Z Fold.

وعن كونه منافس لأجهزة سامسونج الرائدة في مجال الهواتف الذكية القابلة للطي، قالت شركة جوجل إن هاتف Pixel Fold بكسل فولد، يتميز بعدد من الميزات القوية من بينها إنه يتمتع بتصنيف IPX8 لمقاومة الماء، وهو الاتجاه الذي سلكته شركات تصنيع الهواتف الذكية مؤخرا لتضمينه ضمن مواصفات أجهزتها القابلة للطي الحديثة.

 

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مميزات هاتف Pixel Fold بكسل فولد من جوجل

وكما يتميز هاتف Pixel Fold بكسل فولد من جوجل، أنه يأتي بتصميم أنيق صغير الحجم مشابه لهاتف Galaxy Z Fold، فهو يتميز بشاشة داخلية بقياس 7.6 بوصة بملف جانبي أنحف من أي هاتف آخر قابل للطي في السوق، والتي توفر عند فتح الهاتف بالكامل بعض مزايا الكمبيوتر اللوحي.

وتتميز الشاشة الخارجية هاتف Pixel Fold، بصورة ظلية مألوفة للهاتف الذكي تناسب راحة يدك وتنزلق في جيبك، عندما يكون الهاتف مغلقا والتي تتيح لك القيام بجميع المهام المعتادة للهاتف التقليدي.

هاتف Pixel Fold بكسل فولد من جوجل

وتشمل مواصفات الشاشة بهاتف جوجل Pixel Fold، شاشة داخلية من نوع OLED، يبلغ قياسها 7.6 بوصة، بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 6: 5، وبدقة عرض 2208 × 1840 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تتميز الشاشة بزجاج فائق النحافة مع طبقة بلاستيكية واقية، ونسبة سطوع HDR يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع وسطوع يصل إلى 1450 شمعة في المتر المربع.

وذلك إلى جانب شاشة خارجية من نوع OLED بقياس 5.8 بوصة، بدقة 1080 × 2092 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، ونسبة سطوع HDR يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع ، وسطوع يصل إلى 1550 شمعة في المتر المربع.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرفي، جاي هاتف Pixel Fold، بنظام كاميرا خلفي ثلاثي العدسات، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا فائقة السرعة بدقة 10.8 ميجابكسل، وكاميرا للتقريب البصري بدقة 10.8 ميجابكسل، تدعم إعدادات الكاميرا بالهاتف مزايا لتقريب الصورة بدقة عالية، مع تقريب بصري 5x و Real Tone و Night Sight و Portrait Photography، إلى جانب أوضاع احترافية من Pixel 7 Pro.

وتحتوي الشاشة الخارجية على كاميرا أمامية ذات تركيز ثابت بدقة 9.5 ميجابكسل، بينما تحصل الشاشة الداخلية على عدسة بدقة 8 ميجابكسل، والتي يمكن استخدامها في وضع سطح الطاولة بدون استخدام اليدين لالتقاط الصور أو مشاهدة مقاطع الفيديو بدون حامل ثلاثي القوائم.

هاتف Pixel Fold بكسل فولد من جوجل

ويتمتع هاتف Pixel Fold، بأداء قوى وذلك بفضل أحد معالجات شركة جوجل Tensor G2، والذي يأتي مقترنا بمعالج الأمان Titan M2، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويمتاز هاتف Pixel Fold، ببطارية تبلغ قوتها 4821 مللي أمبير في الساعة تدعم شاحن Google USB-C بقوة 30 وات، ومستشعر لبصمات الإصبع جانبي مدمج في زر الطاقة، إلى جانب دعم شريحة اتصال الإلكترونية eSIM، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13.

وبالنسبة للسعر الذي يأتي به الهاتف، يبلغ سعر هاتف جوجل Pixel Fold، في الولايات المتحدة حوالى 1799 دولار (أي ما يعادل 55 ألف و590 جنيه مصري)، ويتوفر في لونين هما: الأسود والأبيض.

هاتف Pixel Fold بكسل فولد من جوجل
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