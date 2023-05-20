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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد : توقعات بسقوط أمطار خفيفة واستمرار انخفاض درجات الحرارة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس اليوم السبت 20 مايو  2023  في القاهرة الكبرى ومعظم  محافظات الجمهورية  أن اليوم متوقع وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد في مطروح والسلوم

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج8 الصبح  المذاع عبر فضائية دي إم سي ؛ أن اليوم  يسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات جنوب البلاد، ويسود طقس ربيعي مائل للدفء على السواحل الشمالية للبلاد، بينما يسود طقس لطيف في ساعات الليل الأولى، ويتحول إلى مائل للبرودة على السواحل الشمالية في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية  إلى أن اليوم ستشهد البلاد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة، حيث تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، فيما تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار.

 

 

الأرصاد الجوي الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي السواحل الشمالية للبلاد الطقس القاهرة الكبرى

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