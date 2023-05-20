الأرصاد : توقعات بسقوط أمطار خفيفة واستمرار انخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس اليوم السبت 20 مايو 2023 في القاهرة الكبرى ومعظم محافظات الجمهورية أن اليوم متوقع وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد في مطروح والسلوم



وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج8 الصبح المذاع عبر فضائية دي إم سي ؛ أن اليوم يسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات جنوب البلاد، ويسود طقس ربيعي مائل للدفء على السواحل الشمالية للبلاد، بينما يسود طقس لطيف في ساعات الليل الأولى، ويتحول إلى مائل للبرودة على السواحل الشمالية في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم ستشهد البلاد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة، حيث تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، فيما تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار.