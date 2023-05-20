«رجل طائر» يحلق فوق أعلى كهف جبلي في العالم بسرعة 180 كيلومترا

إذا رأيته من بعيد تظنه طائرا حقيقيا؛ الرجل الطائر يحبس الأنفاس في الصين بتحليقه على ارتفاعات شاهقة، "تشانغ شوبنغ" يصبح أول صيني يحلق من كهف تيانمن أعلى كهف جبلي في العالم بسرعة 180 كيلو مترا في الساعة، مستعينا ببدلته المجنحة وأدوات الطيران وخوذة.

وعرضت قناة “العربية” الإخبارية تقريرا علق فيه تانغو شوبنغ، الرجل الطائر، قائلا: “التأثير الأكبر هو الطقس، قبل كل رحلة نقلع ونهبط خلال فترة قصيرة حتى نتمكن من التنبؤ بوضوح بتغيرات الطقس في الدقائق القليلة القادمة، وإذا كانت الظروف الجوية لا تسمح بذلك نلغي الرحلة”.

وتابع التقرير أن الرجل الطائر يمارس هذه الرياضة بكل سلاسة واحترافية، فيما يعمل في الفوز ببطولة العالم في هذه الرياضه في سبتمبر القادم.