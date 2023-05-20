غائب منذ 57 عاما.. محمد صلاح على أعتاب إنجاز فريد أمام أستون فيلا

يستهدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، تحقيق إنجاز جديد، عندما يستضيف الريدز نظيره أستون فيلا، اليوم السبت، في تمام الخامسة مساءً، في إطار منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وبحسب موقع ليفربول الرسمي، فإن محمد صلاح على بعد هدف وحيد من الهدف رقم 20 له هذا الموسم في الدوري مع ليفربول للموسم الثالث على التوالي، وكان هانت في موسم 1965-66 هو آخر من فعل ذلك مع الريدز.

كما سيكون خامس موسم من أصل ستة مواسم لـ محمد صلاح مع ليفربول ينجح خلالها في تسجيل 20 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، أما الموسم الآخر فسجل خلاله 19 هدفا.

يذكر أن فريق ليفربول فاز على أستون فيلا في الدوري 93 مرة، كما سجل 337 هدفا، أكثر من أي خصم آخر في تاريخ المسابقة.

ترتيب ليفربول وأستون فيلا:

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطة عن المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يمتلك أستون فيلا 57 نقطة في المركز الثامن.