ليفربول يستدرج أستون فيلا للحفاظ على أمل المشاركة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، على نظيره أستون فيلا، اليوم، السبت، ضمن منافسات الأسبوع رقم 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتلعب على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

ويدخل ليفربول اللقاء بقيادة الألماني يورجن كلوب وفي رصيده 65 نقطة بالمركز الخامس بفارق نقطة عن المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يمتلك أستون فيلا 57 نقطة في المركز الثامن.

يسعى ليفربول من خلال لقاء اليوم لمواصلة سلسلة نتائجة المميزة التي بدأها مؤخرًا بالفوز علي كل من ليدز يونايتد ونوتينجهام فورست ووست هام يونايتد وتوتنهام، وفولهام، وبرينتفورد وليستر سيتي، وهي الانتصارات التي أحيت آمال الريدز في المنافسة علي مقعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد في انتظار تعثر نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد.