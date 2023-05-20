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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وصرف العلاج بالمجان في القافلة البيطرية وندوات توعوية لأهالي القرية

محافظ الغربية يشهد عدداً من الفعاليات والقوافل المتنوعة بقرية الدلجمون

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق أنشطة المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من خلال تفقد عدد من أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي المنفذة داخل القرية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والتي تولي اهتمام بالغ بتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصادياً إلى جانب مشروعات المبادرة التي ستشدها القرية وقرى مركز كفر الزيات إلى جانب قرى مراكز المحلة، بسيون وقطور والتي ستشملهم المرحلة الثانية.

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بدأ المحافظ جولته بتفقد القافلة الطبية المقامة بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية والتي تضم 14 تخصص مجاني ما بين (قلب، أوعية دموية، صدر، أطفال، جراحة عامة، نساء وتوليد، نفسية وعصبية، عظام، جلدية، باطنة، أنف وأذن، أسنان) إلى جانب الصيدلية التي تقدم العلاج للمرضى بالمجان، حيث أشاد المحافظ بالإقبال الكثيف من المواطنين والذين أعربوا بدورهم عن سعادتهم بتنوع العيادات والخدمات الطبية المقدمة بها، كما خصصت المدرسة إحدى قاعاتها لمحو الأمية لأهالي القرية.


كما تفقد المحافظ القافلة البيطرية والمقامة بمقر الجمعية الزراعية والتي نفذتها مديرية الطب البيطري بهدف تقديم الخدمات الطبية البيطرية لأهالي القرية والتي تنوعت بين ترقيم وتسجيل الحيوانات، فحص تناسلي باستخدام السونار، تلقيح اصطناعي للحيوانات وذلك من خلال المستشفى البيطري الميداني إلى جانب صرف الأدوية بالمجان، كما نفذت المديرية ندوة تثقيفية عن أهمية التحصينات وكيفية الوقاية من مهاجمة الكلاب العاقرة لتفادي الإصابة بالسعار والتي شهدت بدورها إقبال كبير من أهالي القرية.

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وتابع “رحمي” جولته بتفقد فعاليات التوعية والمقامة بمدرسة مرسي العباسي الابتدائية والتي تم تنفيذ بها ندوات توعوية عن مخاطر الإدمان إلى جانب ندوة عن آليات توفير فرص العمل للسيدات من خلال مبادرة مشروعك، كما قام المحافظ بتوزيع عدد 50 كرتونة مواد غذائية على50 أسرة من  الأسر الأكثر احتياجاً بالقرية وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.


وفي سياق متصل تفقد المحافظ مقر مركز شباب الدلجمون والذي شهد إقبال ملحوظ من شباب وفتيات القرية للمشاركة في فعاليات متنوعة منها بطولة تنس الطاولة، عرض لأكاديمية كرة القدم، معرض لأندية الفتاة، إلى جانب مسابقة أفضل عبارة في حب مصر وندوة توعوية عن كيفية التصدي للشائعات.


وخلال كلمته بالندوة التوعوية لتنمية الولاء والانتماء لدى الشباب، أوضح المحافظ للحاضرين أن حب مصر ليس بالشعارات، بل العمل الجاد والحرص على عدم نقل الأخبار والشائعات، والتي تعد وسيلة فعالة لهدم الدولة وإظهارها على عكس وضعها الحقيقي،مؤكدا على أهمية الوعي الذي يمكن الشباب من التمييز بين الحقيقة والشائعة وعدم الانسياق وراء الأكاذيب المضللة ويساعد النشء على التفكير بمنطقية واستبصار الأمور ومن ثم اتخاذ القرارات الصائبة.

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كما طالب رحمي الشباب بالحرص الشديد على عدم نقل الأخبار من غير مصدر موثوق، كما طالبهم بنشر الإيجابيات وإبراز ما تقوم به الدولة من مشروعات وبرامج مع عرض السلبيات من خلال القنوات الرسمية، مؤكداً لهم أن مصر دولة قوية متماسكة بفضل شعبها وجيشها وقيادتها الحكيمة التي أبت أن تفكك أو تدمر كغيرها من الدول.


واختتم المحافظ جولته بالدلجمون بحضور ندوة توعوية للأطفال بأحد أدور رياض الأطفال بالقرية والتي نفذتها وحدة حماية الطفل بالمحافظة، كما تم توقيع الكشف بالمجان على الأطفال ضمن قافلة سلامة قلبك  والتي نظمتها جمعية قلوب أصحاء للكشف المبكر عن أمراض القلب والروماتيزم.

وعلى هامش الفعاليات تفقد المحافظ عربات المنطقة الشمالية العسكرية والتي تقدم عدداً متنوعاً من السلع الغذائية من لحوم، دواجن، خضار مجمد وحبوب بأسعار مخفضة، كما استمع لآراء المواطنين في الشارع ومدى رضاهم عن أسعار السلع المباعة.

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يذكر أن محافظة الغربية قد قامت بتنفيذ فاعليات ممثلة الأسبوع الماضي في قرية الهياتم بمركز المحلة ومستمرة في تنفيذها في باقي قرى المرحلة الثانية بمراكز كفر الزيات، المحلة، بسيون وقطور.


جاء ذلك بحضور  عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري،  إسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، الدكتور محمد علام مسئول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الدكتور علاء الغمراوي رئيس جمعية قلوب أصحاء والأستاذة جولستان مدير وحدة حماية الطفل.

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اتخاذ القرارات التمكين الاقتصادي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الخدمات الطبية الدكتور طارق رحمي الطب البيطري القافلة البيطريه الصيدلية السياسية الشائعة توجيهات القيادة السياسية

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