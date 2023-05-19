إصابة أسرة كاملة في انقلاب سيارة بطريق طنطا - المحلة

شهد الطريق الفرعي "طنطا - المحلة " بمحافظة الغربية اليوم واقعة إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة تنوعت إصابتهم بإشتباه ارتجاج في المخ وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم نتيجة إنقلاب سيارة ملاكي علي جانبيها كما تم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام لتلقي العلاج اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق طنطا المحلة أمام قاعة الخيال وأنباء عن وقوع مصابين وتعطل الحركة المرورية علي الطريق.



كما تم الدفع بسيارتي إسعاف إلي محل البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في إنقلاب سيارة ملاكي علي جانبي طريق طنطا -المحلة بمحافظة الغربية وهم "حسن .س .ح" - 58 سنة مصاب مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الايمن وسحجات وكدمات و "رحاب .ح .س " 35 سنة ،اشتباه كسر بالذراع الايمن وسحجات وكدمات و" عبدالله ك. ع" 12 سنة مصابين بسحجات وكدمات ،و زينة ك.ع " 8 سنوات ، سحجات وكدمات ،اياد . ك .ع "،5 سنوات ومصاب بسحجات وكدمات ،وجري نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام .

وافادت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد تقريرا عن الإصابات المنوه عنها.