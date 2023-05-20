خبير تغذية يقدم وصفة لعلاج خلل سكر الدم وسد الشهية

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وصفة القرفه بالليمون لعلاج خلل سكر الدم ومقاومه الانسولين ولزياده معدل حرق الدهون وسد الشهية.

وصفه اليوم لعلاج خلل سكر الدم ومقاومه الانسولين ولزياده معدل حرق الدهون وسد الشهيه …

الطريقه :

نصف ملعقه صغيره من قشور القرفه مع نصف ليمونه مقطعه شرايح ويصب عليها كوب ماء مغلى وتغطى وتترك لتبرد ليضاف عليها ملعقه صغيره من خل التفاح العضوى وتشرب بعد الافطار وبعد الغذاء بساعه .

مرضى قرح المعده والاثنى عشر و زياده سيوله الدم يمتنعون.

قشور القرفه لا ترفع ضغط الدم .