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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدعيًا سوء سلوكها.. كهربائي يقتل والدته داخل منزلها بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتكب شاب جريمة شنعاء، وقتل والدته بمسكنها بمنطقة الهانوفيل في نطاق قسم الدخيلة، غربي الإسكندرية، مدعيًا سوء سلوكها، وتمكن قوات الأمن من القبض عليه.

وبدأت الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة حول بلاغ بقتل شخص والدته داخل شقتها بعقار بشارع بغداد بمنطقة الهانوفيل، غربي المحافظة.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن الشقة مسرح الجريمة تقع بالطابق الرابع علوي بالعقار المشار إليه، ووجود جثة قاطنتها المدعوة "ف.م.أ" 38 سنة، ربة منزل، مسجاة بصالة الشقة.

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وبمناظرة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها وإصابتها بجرح نافذ بالرقبة وأخر أسفل الظهر، وكشفت تحريات المباحث أن مرتكب الواقعة ابنها يبلغ من العمر 18 عامًا، ويعمل كهربائي ومقيم بمحرم بك.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها مطلقة ولها معلومات جنائية مسجلة، وقد حضر الإبن للشقة محل البلاغ واعتدي بالضرب على والدته بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم.

جرى التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وكشفت التحقيقات أن المتهم برر جريمته بشكه في سلوكها ومعايرة البعض له بسبب ذلك.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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