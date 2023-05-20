تعليم الإسكندرية تنفي تأخير تسليم الأسئلة للطلاب في امتحانات الإعدادية

نفى الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وجود تأخير في تسليم أسئلة امتحانات اللغة العربية للطلاب في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.

وقال "أبوزيد" في تصريحات لصدى البلد، إن الأسئلة وصلت إلى جميع المدارس في موعدها، ولم يحدث أي تأخير للأسئلة، ولم تتلقى غرفة عمليات المديرية أي شكاوى في هذا الشأن على الإطلاق.

وأكد أن الامتحانات بدأت في موعدها وأن أوراق الأسئلة قد تتأخر لدقائق لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة أثناء تسليمها داخل اللجان الموجودة بالمدارس، مشددًا على حرص المديرية على توفير كافة الأجواء المطمئنة للطلاب أثناء الامتحانات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول تأخر بدء الامتحان في اللجان 15 دقيقة لتأخر تسليم الأسئلة.



وحول أسئلة الامتحان، نوه أبوزيد إلى أنه أكد على موجهي عموم المواد والموجهين الأوائل أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية بعيدة كل البعد عن أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو أية إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأي العام.

وشدد على مراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

كما شدَّد على توفير الأثاث اللازم، لافتًـا إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تفقد صباح اليوم عدد من اللجان الامتحانية بعدد من المدارس للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 / 2023، التي بدأت اليوم السبت الموافق 20 من مايو 2023 وتنتهي في 25 من مايو الجاري، حيث كان في استقباله الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وشدد محافظ الإسكندرية علي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

وأكد الشريف علي كافة الأجهزة التنفيذية والأحياء للتعاون والتنسيق مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب، مُوجهًـا رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

وأوضح المحافظ أن عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية بلغ ( 103119) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 378 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 60 لجنة بإدارة المنتزه أول، و40 لجنة بالمنتزه ثان، و79 بإدارة شرق، و41 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، وعشر لجان بالجمرك، و43 لجنة بالعجمي، و33 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب، وذلك بمشاركة ( 13648 ) ملاحظًـا، و( 1475) مراقبًـا، و(1208) معاونًـا، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ( 756 ) .