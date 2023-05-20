محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، السبت، عددا من اللجان الامتحانية بعدد من المدارس للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 / 2023، التي تبدأ اليوم وتنتهي في 25 من مايو الجاري.

وكان في استقباله الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب.

ووجه الشريف جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء بالتعاون والتنسيق مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب للطلاب.

وكلف رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

وأوضح المحافظ أن عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 103119 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 378 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 60 لجنة بإدارة المنتزه أول، و40 لجنة بالمنتزه ثان، و79 بإدارة شرق، و41 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، وعشر لجان بالجمرك، و43 لجنة بالعجمي، و33 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب، وذلك بمشاركة 13648 ملاحظًـا، و1475 مراقبًـا، و1208 معاونين، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل 756.