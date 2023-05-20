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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يطالب أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد امتحانات الإعدادية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن امتحانات الشهادة الإعدادية تسير بانتظام ولم يتم رصد أي مشاكل أو معوقات والامتحانات تسير بشكل طبيعي وهادئ وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأشار، خلال تفقده مدرسة عبدالله النديم الاعدادية بنيين، إلى أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية يبلغ ١٠٣ ألف و١١٩ طالبا موزعين على ٣٧٨ لجنة بمختلف مدارس المحافظة ويتولى الإشراف عليهم ١٧٠٨٧ معلم، موجها جميع الجهات التنفيذية بتيسير كافة الاجراءات على الطلبة.

وطمأن المحافظ أولياء الأمور بشأن الامتحانات، وطلب منهم عدم التزاحم والتكدس أمام اللجان حتى يمنحو الفرصة لابنائهم في اداء الامتحانات في هدوء.
 

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وانطلقت صباح اليوم السبت امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الاعدادية"، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال الطلاب وتوفير الأجواء اللازمة لاداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مدرسة عبدالله الاعدادية بنين لمتابعة سير الامتحانات في أول أيام امتحانات الشهادة الاعدادية بالمحافظة.

وكلّف محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهئية المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مُشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ووجه رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

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