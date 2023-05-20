محافظ الإسكندرية الأسبق: الحوار الوطني بلا خطوط حمراء

أكد اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، أن الإعلام ينقل المناقشات الخاصة بالحوار الوطني، للمواطن وهذا أمر مهم، وأن الحوار يشارك فيه جميع الأحزاب.

وأضاف محافظ الإسكندرية الأسبق ، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامي محمد الكومي، أن المشاركة الشبابية في الحوار الوطنى مميزة، فهناك 65 % من قوام الشعب المصري شباب، وأن هناك مطلب بتحقيق رؤية هؤلاء الشباب.

وأشار إلى أن الشباب لهم دور فاعل، وانطلاق الحوار كان في ظل ظروف، صعبة تمر بها جميع دول العالم، ومصر تسعى لحل أي مشكلة.

ولفت إلى أن الملفات الاقتصادية أهم الملفات على طاولة الحوار الوطني، وأن كل شيء مفتوح بالحوار، الحوار الوطني بلا خطوط حمراء.