ضياء رشوان يكشف آخر مستجدات الحوار الوطني.. تفاصيل

كشف الإعلامي ضياء رشوان، آخر مستجدات الحوار الوطني الذي انطلقت جلساته على مدار أيام الأحد والثلاثاء والخميس الماضيين، قائلا: إن فى يوم الأحد تم مناقشة المحور السياسي الذي سلط الضوء على 8 موضوعات.

وأضاف الإعلامي ضياء رشوان، خلال برنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “etc”، أنه تم مناقشة 3 موضوعات للمحور الاقتصادي يوم الثلاثاء وناقش موضوعين أمس من موضوعات المحور المجتمعي، موضحا أن الجلسات اتسمت بنفس ما اتسم به الحوار الوطني بمشهد الجلسة الافتتاحية.

وتابع الإعلامي ضياء رشوان، أنه تم مناقشة قضايا حضر بها كل أطياف الشعب المصري وعدد كبير من المتحدثين ووسائل الإعلام والصحفيين، لافتا إلى أن الحوار الوطني في طريقه لبلورة مقترحاته بمشاركة فئات كثيرة، بمعنى أن تعدد الأصوات شيء في منتهى الأهمية.

وأشار الإعلامي ضياء رشوان: “تعدد الأفكار والاقتراحات وأن الحقيقة كاملة لا توجد في يد أحد، لم يسكت في الجلسات أحد باستثناء الفترة التنظيمية وهذا تم بمنتهى المسؤولية ولم يقم أحد بخلاف هذا ومن لم يكمل فكرته يتم تسليمها مكتوبة وترسل لمجلس أمناء الحوار الوطني حتى نطلع منها الاقتراحات”.