نحتاج دعمًا.. أول رد من الشباب والرياضة على تصريحات أمين صندوق الأهلي

حصل موقع صدى البلد على رد من مسئولي وزارة الشباب والرياضة بشأن تصريحات خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي بدعم النادي بصفته مصدر سعادة للمصريين.

وتحدث خالد مرتجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن "الدولة لابد أن تنظر للنادي الأهلي شوية، ومحتاجين نظرة من وزير الشباب والرياضة".



وأضاف خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أن النادي الأهلي يحتاج دائما دعم ، لانه مصدر سعادة المصريين.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الشباب في تصريحات خاصة لصدى البلد أن الوزارة تدعم كافة الاندية المصرية دون تميز بينها.

وتابع : ما صدر من قبل مسئول النادي الأهلي غير مقبول في ظل تقديم الدعم اللازم لكافة الأندية وعلى رأسهم النادي الأهلي الذي يتم تلبيه كافة متطلباته كباقي الأندية المصرية.



وواصل: نقف على مسافة كاملة بين الأندية المصرية ووزارة الشباب والرياضة تعمل على تدعيم كآفة الاندية الوطنية والمؤسسات الرياضية دون تميز أو تفرقة.