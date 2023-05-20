السفير المصري بشيكاغو يشارك في المؤتمر الاقتصادي بإنديانا الأمريكية

بدعوة من حاكم ولاية انديانا Eric Holcomb ووزير التجارة بالولاية Bradley Chambers ، قام السفير الدكتور سامح ابو العينين قنصل عام مصر فى شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكى بالمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى العالمى بالولاية "Indiana Global Business Conference" وذلك فى عاصمة الولاية "انديانا بولس" (تبعد 3 ساعات ونصف من شيكاجو) والذى تم تنظيمه بالتعاون ما بين الولاية ومنتدى دافوس الاقتصادى السويسرى وبحضور المدير التنفيذى للمنتدى Jeremy Jurgens وعدد من القناصل العموم لالمانيا وكندا وسويسرا ولاتفيا وايرلندا والمكسيك.

تضمن اعمال المؤتمر عدة جلسات قام خلالها كبار المسئولين التجاريين فى الولاية بتقديم النموذج الاقتصادى الناجح الذى تحقق بالولاية فى مجالات التكنولوجيا والبرمجيات والصناعات الصديقة للبيئة ونظم الاتصالات ومشروعات التنمية والاعمار وزيادة صادرات الولاية وتبادلها التجارى مع عدة دول اوروبية ولاتينية وعربية.

تناول الاجتماع الثنائى مع حاكم الولاية ووزير تجارتها سبل تطوير التعاون بين مصر وولاية انديانا فى شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاكاديمية فى ضوء ما تشهده الولاية من تطلع التعاون مع شركاء دوليين جدد ومنهم مصر. وانتهزت فرصة اللقاء لعرض ما تحقق من انجازات اقتصادية كبيرة في مصر في السنوات الاخيرة وخاصة الطفرة الهائلة في البنية التحتية وشبكات الاتصالات والمواصلات والكباري والطرق الضرورية للتنمية المستدامة فضلا عن توفير الدولة للمناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية.



خلال حفل الاستقبال الذى نظمه مكتب حاكم الولاية فى اليوم الثانى على هامش سباق السيارات الدولى Indiana Grand Prix Race التقى السفير سامح أبو العينين برؤساء مجالس ادارات عدة شركات امريكية ودولية عابرة للحدود بحضور المدير التنفيذى للمنتدى الاقتصادى العالمى World Economic Forum حيث لمست تقدير كبير لما تشهده مصر من طفرة تنموية وتطلع العديد منهم لفتح افاق جديدة للتبادل التجارى والاستثمارى مع مصر.



حضر اللقاء عدد من اركان الجالية المصرية فى ولاية انديانا وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من الحاكم وفريقه التنفيذى وعكس نجاح الجالية المصرية الأمريكية فى الولاية فى الاندماج فى اقتصاديات الولاية وربط عدد من المشروعات المستقبلية بالولاية مع السوق المصرى ومنتجاته.



وقد أعرب مجددا حاكم الولاية فى حضور العديد من المدعوين عن اعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة وزيارته الناجحة لشرم الشيخ العام الماضى بمناسبة مؤتمر COP27.