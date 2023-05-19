الحوار الوطني.. المصري للغرف السياحية يضع أسس تعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد

شارك أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية من خلال المحور الاقتصادي للحوار الوطني في جلستي "الخريطة السياحية" و "وسائل تحفيز الإستثمارالسياحي" حيث قدم من خلال كلمته مجموعة من الأسس اللازمة لتعظيم مساهمة صناعة السياحة في الاقتصاد الوطني .

اوضح الوصيف ان تتضمن الاسس عمل مخطط استراتيجي للمقاصد السياحية والرئيسية متضمناً ما يتطلبه كل مقصد من خدمات مختلفة.

استكمل قائلا : ان الاسس تتضمن ايضا العمل على زيادة الطاقة الجوية للمقاصد السياحية كشرم الشيخ والغردقة من خلال السماح لشركة طيران منخفضة التكاليف من عمل HUB فى هذه المطارات.

افاد رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية ، أن ايجاد آليات مختلفة من آليات التمويل لتطوير الفنادق والمشروعات السياحية مثل صندوق إستثمارى يساهم فى تلك المشروعات مع وضع آلية للتخارج عند الرغبة.

تابع ان الاسس يجب أن تشمل على تسهيل التشريعات لإتاحة تسويق وحدات فندقية تباع كوحدات اسثتمارية.

اشار الي ضرورة ان تتضمن الأسس خلق إطار مؤسسى مناسب من خلال إنشاء وحدات متخصصة بهيئة التنشيط للعمل على وضع خطط وأسس الترويج للمنتجات المختلفة مثل سياحة الحوافز والمؤتمرات وغيرها من أنماط السياحة المختلفة ذات العائد المرتفع.

اضاف الي ان الاسس ايضا تعرض خلق مناخ إستثمارى جاذب خلق وانتهاج معايير وأسس التنمية الشاملة فى المناطق السياحية المتعددة وخاصة البحر الأحمر وشرم الشيخ بالاضافة الي النظر فى تبسيط الإطار القانونى المنظم لسياحة اليخوت.

اعرب عن ضرورة التأكد من توافر البنية الأساسية اللازمة مع التأكيد على أهمية الطيران بالنسبة للسياحة حيث يعتبر تسهيل الوصول للمقصد السياحى المصرى عاملاً أساسياً وجوهرياً ينبغنى تحسينه من خلال تحسين التشريعات والسياسات المتبعة لجذب أقصى قدر من الطاقة الجوية إلى المقاصد السياحية بالاضافة الي تحسين الموانئ والمراسى فى نهر النيل وتوسيع قاعدة المنتجات السياحية المتاحة.

استعرض خلال الاسس المعروضة زيادة وتوسيع طاقة الإقامة الاستيعابية المتاحة وتنويعها من حيث الفئة بالاضافة الي الاستمرار فى عمل دراسات الجدوى لتحديد نوعية المشروعات المستهدفة (ترفيهيه - تسوق) لخدمة السائحين وخاصة للفئات المتميزة.

اكد ان الأسس تتطلب ترويج وتسويق فاعل للمقصد والمنتجات المختلفة مع أهمية تحديد الرسالة التسويقية و التأكيد على أهمية أن يكون لمصر "براند" وشعار "لوجو" خاص يستخدم فى جميع المحافل الدولية من كل الجهات.

قال ان الاسس الموضوعة تتضمن تحديث أدوات التسويق والاستثمار فى الأدوات والوسائل الرقمية ووضع خطة للتواصل أثناء الازمات.

وانهي حديثة قائلا : أن العمل على تحسين تجربة السائح ورفع مستويات الجودة من تدريب المتعاملين مع السائحين ونشر الوعى السياحى بين المواطنين.