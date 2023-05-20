ضبط 2 طن لحوم فاسدة في دمياط

أعلنت مديرية الطب البيطري بدمياط، عن تنفيذها لعدد من الحملات من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، في إطار الجهود المبذولة من قبل إدارة المجازر والتفتيش، على اللحوم بنطاق المديرية.



ومن جهته، ضبط الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، يرافقه أطباء الإدارة، وبالاشتراك مع مباحث التموينية- سيارة ربع نقل رقم د م ق 4968 تحمل 109 كراتين، بإجمالي 219456 كيلو من اللحوم البرازيلي، ولحوم هندي واكباد مستوردة امريكي واسترالي وقلوب مجمدة بها علامات فساد وتغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الادمى .

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة للخدمات البيطرية والدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط بضرورة تكثيف المرور علي الأسواق ومحلات اللحوم والمجمدات .



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