عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط .. توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1317 مواطنا بالوسطانى

صحه دمياط
صحه دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق،  حيث تم تنفيذ قافلة بقرية خزان الوسطانى التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣١٧مواطن.

 تم تحويل ٤٠ حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٩ حالات اخرى فضلاً عن إجراء ٣٨٨تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٥٠حالة و السونار ل٣٧حالة ..


جاء ذلك تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة.

في موسم الذهب الأصفر.. دمياط تتخطى المستهدف من توريد القمح بنسبة 104%|تفاصيل

دمياط التخصصات الطبيه الإجراءات اللازمة الدكتور السيد عبد الجواد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الكشف الطبي المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الأحد

ترشيحاتنا

ترقبوا الأعنف.. عالم الزلازل الهولندي يثير مخاوف العالم من جديد

معرض ملابس لطلاب وموظفين كلية التكنولوجيا والتعليم اليوم

صلاح هاشم يوضح لـ صدى البلد دور "التضامن" في دعم الفقراء.. فيديو

اليوم.. طلاب الشهادات الأزهرية يواصلون امتحانات نهاية العام

بيان عاجل من السعودية بعد توقيع اتفاق الهدنة في السودان

روسيا عن اجتماع مجموعة السبع في اليابان: هيروشيما أفضل تذكير بجرائم الغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

كتب كتاب 9 أسطر.. صور خطوبة طفلين تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ