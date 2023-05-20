دمياط .. توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1317 مواطنا بالوسطانى

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية خزان الوسطانى التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣١٧مواطن.

تم تحويل ٤٠ حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٩ حالات اخرى فضلاً عن إجراء ٣٨٨تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٥٠حالة و السونار ل٣٧حالة ..



جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة.