في موسم الذهب الأصفر.. دمياط تتخطى المستهدف من توريد القمح بنسبة 104%|تفاصيل

قال سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط ، إن المحافظة حتى أمس تخطت المستهدف من توريد القمح بنسبة 104%، وذلك بسبب الاستعداد الجيد قبل موسم الزراعة لمحصول القمح، من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتوفير الأسمدة بالقدر الكافي للمزارعين.



وأضاف “عبد السميع” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن المساحة المنزرعة وصلت لـ 31.2 ألف فدان بزيادة عن الموسم الماضي بما يقارب ألف فدان، وهذا انعكس بالفعل على زيادة الإنتاجية وزيادة التوريد.



ولفت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط إلى أن الزراعة بالمصاطب تساهم في زيادة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه، لافتًا إلى أن المدارس الحقلية للمزارعين تهدف تحقيق نسب إنتاجية أعلى وزيادة نسب التوريد.

