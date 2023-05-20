وكيل "تعليم دميـاط": لا شكاوى من امتحان شهادة الدبلومات الفنية

أكد المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية،انطلقت اليوم السبت، لجميع التخصصات بمحافظة بدمياط للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م

وتابع وكيل الوزارة، من داخل غرفة العمليات بديوان المديرية، بدء أداء الامتحانات بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني وأعضاء الغرفة

وأوضح "وكيل الوزارة" أن إجمالي اعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣م هى التعليم المزدوج ٥٤٩ طالب وطالبة والتعليم التجارى ٢٦٠٢ طالب وطالبة و التعليم الصناعي ٧٥٨٢ طالب وطالب و التعليم الزراعه ٥٧٢ طالب وطالبة والتعليم الفندقي ١٠٦ طالب وطالبة باجمالي ١١٤١١ طالب وطالبة علي مستوى المحافظة.

وأشار "عبد الرؤوف"، إلى أن تعليم دميـاط، قام بتجهيز ٣١ استراحة للسادة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة دميـاط متمنيا لهم التوفيق.

وتابع ان غرفة الشكاوى التابعة لمديرية التربيه والتعليم،لم تتلق اى شكوى من الامتحانات.