تعرف على الموقف الخاص بملف التصالح فى مخالفات البناء بدمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف الخاص بملف التصالح فى مخالفات البناء، والذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و المهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين بدمياط، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و أعضاء اللجان الفنية ومديرى عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة و الادارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية ...

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات المتخذة من قبل اللجان الفنية والوحدات المحلية لاستيفاء المستندات المطلوبة لإصدار النماذج ، كما تم أيضًا استعراض عدد نماذج قرارات التصالح " نموذج ١٠" المعتمدة خلال الفترة الماضية ...

فيما وقد بحثت " المحافظ " المعوقات التى تواجه الوحدات المحلية واللجان والامانات الفنية خلال أعمال البت فى الطلبات ، وذلك لوضع آلية محددة لتذليلها واستكمال جميع المحاور المُتعلقة بالملف ، موجهة تعليماتها بالتواصل مع المواطنين لسداد المستندات والرسوم المتبقية لانهاء الملف..

وأكدت "محافظ دمياط " على ضرورة تكاتف الجهود و التنسيق بين النقابة والوحدات المحلية لاستيفاء جميع المستندات و الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالملف ، وفقا لاحكام القانون ، لتقنين أوضاع مخالفات البناء ، مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف الخاص بالملف بشكل دورى ..