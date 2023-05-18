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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط والسفير الريدى يدشنان المكتبة المتنقلة

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

 دشنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة،  مكتبة مصر العامة المتنقلة وذلك فى فعالية أقيمت اليوم تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة و مرور عامين على افتتاح مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج...

حيث جاء ذلك بحضور السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ،فيما وقد تفقدت المحافظ و السفير الريدى المكتبة التى تم تجهيزها بكافة الانظمة ،هذا إلى جانب تزويدها بمجموعة متنوعة من الكتب لتقديم الخدمات الثقافية والأنشطة على أعلى مستوى ، وذلك بدعم من صندوق مكتبات مصر العامة .

فيما وقد أشادت "محافظ دمياط" بجهود مكتبات مصر العامة التى تعد منارة ثقافية عظيمة ، لها أثر كبير فى نشر العلم والمعرفة بين جميع الفئات و تربية وتوعية النشء ، مؤكدة أنه تم وضع خطة لتشغيل المكتبة المتنقلة بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز كفرسعد وقرى مراكز المحافظة و أيضًا بمدينة رأس البر خلال فصل الصيف..

ومن جانبه،، أكد السفير الريدى أن دمياط قد شهدت طفرة كبيرة بالمجالات المختلفة حققتها الدكتورة منال عوض على مدار السنوات الماضية ، مشيدًا بتعاونها الدائم مع المكتبة لدعم كافة المبادرات..

وعلى جانب آخر،، تفقدت " الدكتورة منال عوض "  المدينة الصديقة للنساء لمتابعة الأنشطة المنفذة بها ، حيث أشادت بالمستوى الذى قدمه المشاركين بها..

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