محافظ دمياط والسفير الريدى يدشنان المكتبة المتنقلة

دشنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، مكتبة مصر العامة المتنقلة وذلك فى فعالية أقيمت اليوم تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة و مرور عامين على افتتاح مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج...

حيث جاء ذلك بحضور السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ،فيما وقد تفقدت المحافظ و السفير الريدى المكتبة التى تم تجهيزها بكافة الانظمة ،هذا إلى جانب تزويدها بمجموعة متنوعة من الكتب لتقديم الخدمات الثقافية والأنشطة على أعلى مستوى ، وذلك بدعم من صندوق مكتبات مصر العامة .

فيما وقد أشادت "محافظ دمياط" بجهود مكتبات مصر العامة التى تعد منارة ثقافية عظيمة ، لها أثر كبير فى نشر العلم والمعرفة بين جميع الفئات و تربية وتوعية النشء ، مؤكدة أنه تم وضع خطة لتشغيل المكتبة المتنقلة بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز كفرسعد وقرى مراكز المحافظة و أيضًا بمدينة رأس البر خلال فصل الصيف..

ومن جانبه،، أكد السفير الريدى أن دمياط قد شهدت طفرة كبيرة بالمجالات المختلفة حققتها الدكتورة منال عوض على مدار السنوات الماضية ، مشيدًا بتعاونها الدائم مع المكتبة لدعم كافة المبادرات..

وعلى جانب آخر،، تفقدت " الدكتورة منال عوض " المدينة الصديقة للنساء لمتابعة الأنشطة المنفذة بها ، حيث أشادت بالمستوى الذى قدمه المشاركين بها..