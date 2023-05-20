وزير الخارجية الأسبق : قمة جدة استثنائية في الحضور الكامل لكل الدول العربية

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن القمة العربية التي انعقدت في السعودية قمة استثنائية من ناحية التحديات وطول أمد المشاكل المزمنة التي أصبحت سائدة في منطقتنا العربية وعدم وجود حلول لها، وأيضا الحضور الكامل لكل الدول العربية.

وأضاف محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، على قناة سي بي سي، أن قمة جدة استثنائية أيضا في الموقف والموعد واستضافة السعودية لها يعطيها زخما كبيرا خاصة في تلك اللحظات الصعبة التي يمر بها العالم.

التدخل الأجنبي

وأشار محمد العرابي، إلى أن التدخل الأجنبي في مشاكلنا العربية أدت إلى تفاقم الأوضاع وحدوث نزاعات عسكرية، قائلا: "لو كان التدخل في المشاكل العربية عربيا فقط لكان ممكن يكون في حلول سهلة الوصول إليها، وفي مناطق كثيرة من الصراع العربي شهدت تدخلات أجنبية أدت إلى تأجيج الصراع، مشددا على ضرورة حل الأزمة السودانية داخليا دون تدخل خارجي ومن الأفضل حل القضايا الإقليمية برعاية عربية.