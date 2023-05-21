عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 21 مايو 2023: تحتاج إلى الراحة

صدى البلد

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 21 مايو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الأسد .. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023: شغل وحب جديد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 21 مايو 2023

لا توجد مشكلة خطيرة ستؤذي حياتك العاطفية أثناء تواجدك في العمل ستنجح في إنجاز جميع المهام، سيكون وضعك المالي رائعًا اليوم بينما بصرف النظر عن الأمراض البسيطة ، لن يؤثر أي شيء خطير على صحتك.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

أولئك الذين هم قادة الفريق أو المديرين قد يحتاجون إلى الحفاظ على الانسجام داخل الفريق من أجل أداء أفضل، تحمل مسؤوليات جديدة قد تمنحك فرصًا لتحقيق نتائج مذهلة.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

أنت بحاجة إلى الراحة المناسبة اليوم لتكون لائقًا طبيًا، تجنب الأطعمة الحلوة والتوابل اليوم وتناول المزيد من الخضار والفواكه في طبقك.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

قم باستكشاف جميع المشكلات وإصلاحها قبل انتهاء اليوم، يمكن أن يؤدي التدخل الخارجي إلى مشاكل في العلاقة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

ستنتهي معركة قانونية طويلة وسيحصل الحكم على تعويض، سيضيف هذا مبلغًا جيدًا يمكن استخدامه للاحتياجات الأساسية بالإضافة إلى الرفاهية، يمكنك شراء المجوهرات اليوم أو حتى البدء في تجديد المنزل. 

برج العقرب برج العقرب وحظك اليوم برج العقرب وحظك اليوم الأحد برج العقرب وحظك اليوم صحيا برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا برج العقرب وحظك اليوم مهنيا توقعات الابراج توقعات برج العقرب حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الأحد

موضوعات متعلقة

متروحش لدكتور ولا سفاجا.. هاني الناظر يكشف عن أرخص علاج للصدفية

برج الميزان .. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023: تحتاج إلى رعاية

برج العقرب .. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023: احذر من الاقتراض

برج العذراء.. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023 : تحذير هام

برج الأسد .. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023: شغل وحب جديد

برج الحوت .. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023: استثمارات مالية كبيرة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

مين هيكسب ؟ خبيرة أبراج تتوقع الفائز في مباراة الأهلي والترجي الليلة

ترشيحاتنا

ترقبوا الأعنف.. عالم الزلازل الهولندي يثير مخاوف العالم من جديد

معرض ملابس لطلاب وموظفين كلية التكنولوجيا والتعليم اليوم

صلاح هاشم يوضح لـ صدى البلد دور "التضامن" في دعم الفقراء.. فيديو

اليوم.. طلاب الشهادات الأزهرية يواصلون امتحانات نهاية العام

بيان عاجل من السعودية بعد توقيع اتفاق الهدنة في السودان

روسيا عن اجتماع مجموعة السبع في اليابان: هيروشيما أفضل تذكير بجرائم الغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

كتب كتاب 9 أسطر.. صور خطوبة طفلين تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ